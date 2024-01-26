حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 26 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين إلى آخر، اليوم الجمعة، على مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدًا على الساحل الممتد من زليتن إلى سرت وتشمل يوم الأحد بعض مناطق الساحل والدواخل.

- الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الساحل.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية تتكاثر يوم الأحد على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية.