شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش تقرير البنك الدولي عن أضرار «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، الأرقام الواردة في تقرير البنك الدولي بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتقييم الأضرار الناتجة عن العاصفة «دانيال» في درنة ومناطق شرق ليبيا، بناء على زيارات ومسح ميداني لـ20 بلدية و5 مدن رئيسية.

1.8 مليار دولار فاتورة إعادة إعمار درنة

وأمس صدر تقييم مشترك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لأضرار الفيضانات الكارثية في ليبيا، من 200 صفحة، نشرته بعثة الأمم المتحدة. وقدّر التقييم احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي بنحو 1.8 مليار دولار.

وفي وقت سابق اليوم، بحث وفد أميركي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مقاربة منسقة وشفافة لتمويل إعادة إعمار درنة ومناطق أخرى متضررة من الفيضانات بدعم تقني من المؤسسات الدولية.

- تقرير دولي: 3 تحديات رئيسية أمام إعادة إعمار درنة

- تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»

وناقش البرنامج دلالات أرقام البنك الدولي والخطط المقترحة مع كل من: الباحث في الاقتصاد والتنمية محمد الصافي، والخبير الاقتصادي إدريس الشريف، ووزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدر الدين التومي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك