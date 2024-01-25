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استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 10:22 مساء
استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011
أحد المنازل المستردة، الخميس 25 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
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أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، استعادة 17 عقارًا مملوكة لأسر هُجرت قسرًا من مدينة مصراتة سنة 2011.

وأوضح بيان لمكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك» بأن النيابة حققت في وقائع غزو الأملاك العقارية المملوكة للأسر التي هجرت قسراً من مدينة مصراتة سنة 2011.

- النيابة توضح حيثيات إرجاع 18 عائلة مهجرة إلى منازلها بقصر بن غشير

وأضاف أن المحامي العام بحث الأسباب المؤدية إلى حالة التهجير القسري، وفحص مستندات المضرورين، وأصدر قرارات إخلاء الأملاك من شاغليها دون وجه حق.

وتولت إدارة المهام الخاصة إخلاء 17 عقارًا، وتمكين المضرورين من حق العودة إلى منازلهم واستعمالها، وملاحقة المساهمين في تلك الانتهاكات.

أحد المنازل المستردة، الخميس 25 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
أحد المنازل المستردة، الخميس 25 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
أحد المنازل المستردة، الخميس 25 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
أحد المنازل المستردة، الخميس 25 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
أحد المنازل المستردة، الخميس 25 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
أحد المنازل المستردة، الخميس 25 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
أحد المنازل المستردة، الخميس 25 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
أحد المنازل المستردة، الخميس 25 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
أحد المنازل المستردة، الخميس 25 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
أحد المنازل المستردة، الخميس 25 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
أحد المنازل المستردة، الخميس 25 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
أحد المنازل المستردة، الخميس 25 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
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