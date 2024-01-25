الدبيبة لـ«باتيلي»: نقبل بحوار ليبي وصولا لانتخابات.. بقوانين عادلة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة قبوله بالحوار الذي يهدف للوصول إلى الانتخابات وفق قوانين عادلة تنهي المراحل الانتقالية، خلال لقاء مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في طرابلس اليوم الخميس.

واستقبل الدبيبة مبعوث الأمم المتحدة، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والاتصال والشؤون السياسية، حيث خصص هذا اللقاء لمناقشة الوضع السياسي، والوقوف على التحضيرات لعقد اجتماع الأطراف الليبية برعاية بعثة الأمم المتحدة، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

باتيلي: البعثة تواصل المشاورات

وجدد باتيلي ترحيبه بقبول رئيس الوزراء لحضور الاجتماع وتسمية مندوبين عنه والذي اعتبره خطوة إيجابية، مؤكدا أن «البعثة تواصل المشاورات واللقاءات مع الأطراف الأخرى من أجل الانخراط في مسار الأمم المتحدة». كما جرت مناقشة دور اللجنة المالية العليا في القيام بالمهام المناطة بها بهدف ضمان التوزيع العادل للموارد ومتابعة الاتفاق وفق ضوابط تساهم في الإفصاح والشفافية، وفق البيان الحكومي.

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ويوم الأربعاء، قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند إن بلاده تتفق مع باتيلي في أنه لا يمكن حل المسائل السياسية الخلافية المتبقية في ليبيا إلا عبر الحوار والتنازلات. جاء ذلك خلال لقائه مع باتيلي في طرابلس بحضور القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا.