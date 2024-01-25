تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت أسعار صرف العملات الدولية المتداولة تراجعا أمام الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية صباح اليوم الخميس.

وتراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى 6.39 دينار مقابل 6.48 دينار الأربعاء. وهبط سعر صرف اليورو إلى مستوى 6.86 دينار مقابل 7.05 دينار الأربعاء، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مجددا عند مستوى 7.85 دينار مقابل 8.10 دينار الأربعاء. وسجل الدينار التونسي تراجعا عند مستوى 2.02 دينار مقابل 2.05 دينار أمس، وكذلك انخفضت العملة التركية عند مستوى 0.20 دينار مقابل 0.21 دينار الأربعاء.

أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

في السوق الرسمية، تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء. وانخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.82 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. بينما زاد سعر صرف اليورو إلى 5.24 دينار من 5.23 دينار، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.12 دينار.

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وثبت سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.15 دينار و0.67 دينار على الترتيب.