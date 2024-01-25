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السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 08:35 صباحا
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو
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تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.82 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

بينما زاد سعر صرف اليورو إلى 5.24 دينار من 5.23 دينار، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.12 دينار.

أسعار العملات العربية
وثبت سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.15 دينار و0.67 دينار على الترتيب.

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