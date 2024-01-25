«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى غربية نشطة على ساحل الجبل الأخضر تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الخميس أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.50 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.

• الرياح شمالية غربية إلى غربية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.25 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.