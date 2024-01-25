حالة الطقس في ليبيا (الخميس 25 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة القصوى للاعتدال على معظم مناطق البلاد خلال اليومين المقبلين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الخميس تراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و21 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية غربية فشمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و21 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم وغدا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و16 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون غدا متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية.