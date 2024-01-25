اتفاقية بين مصلحتي الطرق والجمارك بشأن تشغيل محطات الوزن في المنافذ البرية والبحرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المواصلات في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» توقيع اتفاقية بشأن تشغيل محطات الوزن في المنافذ البرية والبحرية، حيث جرى تسليمها من مصلحة الطرق والجسور لمصلحة الجمارك.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأربعاء ضم وكيل الوزارة لشؤون النقل البري فضل الله الشلوي ورئيس مصلحة الطرق الحسين إبراهيم سويدان ومدير عام مصلحة الجمارك اللواء سليمان علي ورئيس اللجنة الإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية اللواء فتحي السنوسي، بحضور الإدارات الفنية والقانونية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة المواصلات لتشغيل محطات الوزن، والحد من الأوزان الزائدة علي الطرقات العامة.