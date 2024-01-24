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وزارة الحكم المحلي تسلم الدفعة الأولى من سيارات شفط المياه لبلدية زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 10:56 مساء
وزارة الحكم المحلي تسلم الدفعة الأولى من سيارات شفط المياه لبلدية زليتن
الدفعة الأولى من سيارات شفط المياه لبلدية زليتن، الأربعاء 24 يناير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
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سلمت وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من سيارات شفط المياه إلى بلدية زليتن في إطار دعم جهودها للتغلب على أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية التي تشهدها عدة مناطق بالمدينة.

وتسلم عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي الدفعة الأولى من سيارات شفط المياه من وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى التركي، وذلك في «إطار تكثيف الجهود لوضع حل آني لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعدد من المناطق بالبلدية» وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

تعزيز قدرة بلدية زليتن
وتوقع التركي أن تساهم الدفعة الأولى من السيارات الجديدة في تعزيز قدرة البلدية على التعامل مع تلك المشكلة، مؤكدا أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم اللازم للبلدية وستتخذ الإجراءات اللازمة كافة من أجل تخفيف الأضرار الناجمة عن هذه المشكلة البيئية والصحية.

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وتعهد وزير الحكم المحلي رئيس اللجنة المركزية لمتابعة الأوضاع ببلدية زليتن بدرالدين التومي، خلال زيارته التي أجراها للبلدية في التاسع من يناير الجاري، أن تعمل الوزارة على عدة مسارات متوازية لمجابهة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

مسارات التعامل مع ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
وتتمثل هذه المسارات في الاستمرار في عمليات شفط المياه أو النزح والردم وعملية مكافحة الحشرات، بالإضافة إلى إعداد المقايسات الفنية اللازمة للبدء في عمليات الصرف الأفقي للمياه والعمل على استكمال المخططات الحضرية وتنفيذها، فضلاً عن مسار دراسة هذه الظاهرة والبحث عن مسبباتها الحقيقية لوضع الحلول الجذرية لها.

وتأتي هذه الخطوات تنفيذا لتعليمات رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة القاضية بضرورة متابعة الظاهرة عن كثب وتوفير الدعم اللازم للبلدية واتخاذ الإجراءات والتدابير الطارئة لمعالجتها وتخفيف الأضرار الناجمة عنها.

الدفعة الأولى من سيارات شفط المياه لبلدية زليتن، الأربعاء 24 يناير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
الدفعة الأولى من سيارات شفط المياه لبلدية زليتن، الأربعاء 24 يناير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
الدفعة الأولى من سيارات شفط المياه لبلدية زليتن، الأربعاء 24 يناير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
الدفعة الأولى من سيارات شفط المياه لبلدية زليتن، الأربعاء 24 يناير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
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