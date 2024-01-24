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الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 24 يناير 2024, 10:42 مساء
الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي
رئيس المخابرات العسكرية في النظام السابق عبدالله السنوسي. (أرشيفية: الإنترنت)
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رجّحت الإذاعة الفرنسية الحكومية وقوف واشنطن ولندن وراء استمرار اعتقال مدير جهاز الاستخبارات في النظام السابق عبدالله السنوسي المتهم بارتكاب جرائم خلال ثورة فبراير 2011.

وأجلت المحكمة في طرابلس، للمرة الحادية عشرة على التوالي، محاكمة عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات العسكرية السابق والرجل الثاني السابق في نظام العقيد معمر القذافي.

تعذر نقل السنوسي إلى المحكمة
وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن المجموعة المسلحة المسؤولة عن مراقبة السجن والتابعة لوزارة الداخلية ترفض تنفيذ أمر المحكمة بنقله من سجنه إلى المحكمة.

ووفق المصدر، عبدالله السنوسي متهم بارتكاب جريمة حرب خلال ثورة 17 فبراير 2011 بسبب قمع المظاهرات التي خرجت ضد نظام القذافي خلال نفس العام.

- تأجيل جلسة محاكمة عبدالله السنوسي إلى 29 يناير الجاري
- محكمة استئناف طرابلس تؤجل محاكمة عبدالله السنوسي إلى 22 يناير الجاري
- محامي عبدالله السنوسي يحمل النيابة العامة مسؤولية تأخر محاكمة موكله

وأعلن محاميه أحمد نشاد تأجيل جلسة محكمة استئناف طرابلس يوم الإثنين إلى 29 يناير الجاري بسبب غياب المتهم المسجون في معيتيقة بطرابلس منذ العام 2012.

ويشير محاميه إلى أن «الأجهزة الأمنية لا تزال ترفض تنفيذ قرار المحكمة وإحالته إلى القضاء»، مؤكداً أن الاتصال المخطط له عبر الفيديو لم يتم التأكد منه أيضاً ويأمل أن يستفيد موكله منه خلال الجلسة القادمة.

دور واشنطن ولندن
وطالبت عائلة السنوسي الذي يعاني من المرض مرارا وتكرارا بتسريع الحكم عليه أو إطلاقه لأسباب صحية. وتتهم السلطات الحالية بالرغبة في تركه يموت في السجن، لأنه يحمل نفس الأسرار التي يحملها العقيد القذافي، ولذلك تكون واشنطن ولندن، بحسب المقربين منه، هما المحرضين على إدامة اعتقاله حسب الإذاعة الفرنسية.

في المقابل، جرى الاستماع إلى منصور ضو أحد قادة النظام القديم الذين حوكموا في نفس القضية عبر تقنية الفيديو من سجنه في مصراتة.

وشهدت ليبيا الأسبوع الماضي عدة مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن مسؤولي النظام السابق الذين لم يكن لهم حتى اليوم الحق في المحاكمة.

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