باتيلي: القائم بالأعمال أبلغني بوصول سفير اليابان إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، إن القائم بالأعمال الياباني أبلغه بوصول سفير بلاده إلى ليبيا، متطلعا لمواصلة التعاون معه.

وأوضح باتيلي، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه استقبل القائم بأعمال سفارة اليابان في ليبيا، ماساكي أماديرا.

وناقش الطرفان «أهمية عملية حوار شاملة، لإنهاء الجمود السياسي، وإجراء الانتخابات، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا».

- اليابان تفتح سفارتها في طرابلس

وفي 16 يناير الجاري، أعلنت سفارة اليابان لدى ليبيا إعادة فتح مكتبها في طرابلس، ومباشرة عملها من الأراضي الليبية.

وأوضحت، في بيان وقتها، أن السفارة ستعود للعمل بحجم وأنشطة محدودين في الوقت الراهن، حيث سيجري إكمال إجراءات التأشيرة بسفارات اليابان وقنصلياتها العامة في تونس أو مصر أو تركيا، متعهدة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.