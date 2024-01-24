شاهد في «اقتصاد بلس»: قفزات قياسية في أسعار الأسمنت

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، الضوء على ملف غلاء أسعار الأسمنت في ليبيا، حيث وصل سعر القنطار إلى 85 دينارا، بينما لم يتجاوز سعره نهاية العام الماضي 37 دينارا.

ويرجح متعاملون في سوق العقارات أسباب القفزات القياسية في أسعار الأسمنت إلى قفل بعض مصانع الأسمنت، منها مصنع لبدة في الخمس غرب طرابلس، ومصانع أخرى تتبع «شركة الاتحاد العربي»، مؤكدين أن الأزمة مركبة، حيث تتعلق باعتصام سيارات النقل.

نورلاند: مستقبل ليبيا الاقتصادي يعتمد على قطاع الطاقة

وتطرق البرنامج إلى تصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أمس الثلاثاء، حيث عبر نورلاند عن تطلع الولايات المتحدة إلى التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التغير المناخي، مشيرا إلى أن مستقبل ليبيا الاقتصادي يعتمد على قطاع الطاقة.

الطرابلسي يؤكد دعم ومساعدة متقاعدي الشرطة

وفي جزء آخر، تطرق البرنامج إلى إعلان وزير الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عماد الطرابلسي، أن الوزارة تدرس مشروعا لمساعدة متقاعدي الشرطة من ضباط الشرطة، وتسهيل إجراءاتهم فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة.

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