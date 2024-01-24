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أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية (الأربعاء 24 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 02:39 مساء
أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية (الأربعاء 24 يناير 2024)
صورة مركبة لعملات دولية والعملة الليبية. (بوابة الوسط)
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شهدت أسعار صرف العملات الدولية المتداولة استقرارًا أمام الدينار في تداولات السوق الموازية صباح اليوم الأربعاء.

وسجل سعر صرف الدولار الأميركي تراجعًا طفيفًا إلى مستوى 6.48 دينار بعد أن سجل أمس ارتفاعًا كبيرًا إلى 6.49 دينار مقابل 6.36 دينار الإثنين.

وارتفع سعر صرف اليورو إلى مستوى 7.05 دينار مقابل 7.01 دينار الثلاثاء، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 8.10 دينار الذي سجله أمس مقابل 7.82 دينار الإثنين.

استقرار سعر صرف الدينار التونسي وارتفاع كسر الذهب
وسجل الدينار التونسي استقرارًا عند مستوى 2.05 دينار، وكذلك استقرت العملة التركية عند مستوى 0.21 دينار.

وواصل سعر كسر الذهب «عيار 18» الارتفاع إلى 310 دنانير مقابل 306 دنانير الثلاثاء.

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أسعار صرف العملات الدولية في السوق الرسمية
تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.82 دينار مقابل 4.81 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

بينما انخفض سعر صرف اليورو إلى 5.23 دينار من 5.24 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 6.12 دينار مقابل 6.13 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية
وثبت سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.15 دينار و0.67 دينار على الترتيب.

 

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