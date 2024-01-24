  • Alwasat News
Atwasat

«نيويورك تايمز»: أوروبا تخشى موجة هجرة جديدة من ليبيا بسبب قرار النيجر

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 24 يناير 2024, 02:18 مساء
«نيويورك تايمز»: أوروبا تخشى موجة هجرة جديدة من ليبيا بسبب قرار النيجر
مهاجرون يصلون مدينة أغاديز في النيجر استعدادا للتحرك صوب ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

تحدثت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية عن تجدُّد المخاوف الأوروبية بشأن تدفق جديد للهجرة غير النظامية من ليبيا وشمال أفريقيا، في أعقاب قرار المجلس العسكري في النيجر إلغاء قانون مكافحة الهجرة، وهو قانون أسهم في الحد من تدفقات المهاجرين خلال السنوات الماضية.

وذكرت، في تقرير منشور الثلاثاء، أن قرار المجلس العسكري في النيجر أثار أجراس الإنذار لدى المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، الذين يخشون من أن يتسبب إنهاء الشراكة مع نيامي في تشجيع آلاف المهاجرين على محاولة العبور إلى شمال أفريقيا ومنها إلى جنوب الكتلة الأوروبية.

ابتزاز الاتحاد الأوروبي
ويربط مسؤولون أوروبيون بين قرار إلغاء قوانين مكافحة الهجرة ورغبة المجلس العسكري في نيامي في الضغط على بروكسل للاعتراف به. وقالت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي للمنطقة الأفريقية التي تضم النيجر، إيمانويلا ديل ري، إن «المجلس العسكري في النيجر يرد على الاتحاد الأوروبي لرفضه الاعتراف بالانقلاب العسكري. إنهم يستخدمون الهجرة لابتزاز الاتحاد الأوروبي».

وتتسارع دول الاتحاد الأوروبي للسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية إلى شواطئها، خصوصًا بعد أزمة العام 2015 التي شهدت وصول أكثر من مليون مهاجر، وتعمل في ذلك على تقديم الدعم المالي واللوجستي لبلدان العبور في شمال أفريقيا لتقييد تدفقات الهجرة.

- حكومة حماد تفتح مع النيجر ملف «إدارة تدفقات الهجرة»
- خبراء يحذرون: نتائج قرار النيجر حول الهجرة ستظهر على ليبيا خلال أسابيع
- قرار لحكام النيجر الجدد يهدد بإغراق ليبيا بمزيد المهاجرين

وقبل الانقلاب، قدمت بروكسل ما يقرب من مليار دولار من المساعدات متعددة الجوانب إلى حكومة النيجر منذ العام 2014، إضافة إلى مئات ملايين من الدولارات الأخرى قدمتها دول الاتحاد منفردة.

وبالرغم من ذلك، عبر أكثر من أربعة ملايين مهاجر مدينة أغاديز في النيجر منذ العام 2016، متجهين إلى شمال أفريقيا ومنها إلى أوروبا، حسب بيانات الأمم المتحدة.

أغاديز.. بوابة الهجرة من وسط أفريقيا
ويعبر آلاف المهاجرين غير النظاميين كل أسبوع من منطقة وسط وغرب أفريقيا، من مدينة أغاديز في النيجر إلى منطقة الصحراء، ومنها إلى شمال أفريقيا، لا سيما ليبيا، على متن شاحنات مكتظة في رحلة تستغرق عدة أيام، أملًا في عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وكان طريق الهجرة غير النظامية من أغاديز في النيجر مغلقًا، رسميًا على الأقل، خلال السنوات الماضية، حيث حظرت حكومة النيجر الصديقة لأوروبا الهجرة من المدينة، وفي المقابل ضخ الاتحاد الأوروبي مئات الملايين من الدولارات إلى خزائن النيجر والاقتصاد المحلي.

تغير هذا الوضع الصيف الماضي مع الإطاحة بالحكومة في النيجر في انقلاب عسكري دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعليق المساعدات المالية إلى الدولة الأفريقية. وردًا على ذلك، أوقف جنرالات المجلس العسكري أي ترتيبات مشتركة تتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية منذ نوفمبر الماضي.

ويعتقد المهاجرون أن الطريق البري من أغاديز أقل تكلفة وخطورة من ممر العبور عبر غرب أفريقيا إلى جزر الكناري. ومنها يمكن بسهولة العبور إلى ليبيا، حيث يمكن الانطلاق إلى أوروبا. وبالرغم من إغلاق الطريق من أغاديز إلى ليبيا رسميًا؛ فإن موجات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا شهدت بلغت ذروتها بالعام 2022 للمرة الأولى منذ العام 2016.

اقتصاد الهجرة غير النظامية
وتعتمد عديد من المجتمعات في أغاديز على الهجرة غير النظامية لكسب العيش؛ إذ تعمل آلاف العائلات بالمدينة في تقديم خدمات النقل والإعاشة للمهاجرين، ويعتمد آخرون على تجارة السلع والمنتجات للمهاجرين العابرين بالمدينة.

ومع إلغاء قانون مكافحة الهجرة، تجددت الفرص الاقتصادية لأهالي المدينة: حيث يقوم عدد متزايد من شباب المدينة بشراء الشاحنات لنقل المهاجرين شمالًا إلى ليبيا، كما يقوم آخرون بترتيب أماكن الإقامة والسكن للمهاجرين.

ومنذ إلغاء القانون، يغادر ما يصل إلى مئة شاحنة صغيرة، تضم كل منها 30 راكبًا، أغاديز كل أسبوع تحت حراسة عسكرية لحمايتها من العصابات الإجرامية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة ستطرح رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة ستطرح رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام
بايدن: الديمقراطية والحريات الفردية على المحكّ بعد فوز ترامب في نيوهامبشر

بايدن: الديمقراطية والحريات الفردية على المحكّ بعد فوز ترامب في نيوهامبشر
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا إسرائيليًا

شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا ...
كأس أمم أفريقيا: السنغال تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة

كأس أمم أفريقيا: السنغال تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة
«واشنطن بوست»: الهدف الاستراتيجي للحرب غير واضح لدى إسرائيل بعد سحب قوات من غزة

«واشنطن بوست»: الهدف الاستراتيجي للحرب غير واضح لدى إسرائيل بعد سحب قوات من غزة
فلسطين تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بأمم آسيا

فلسطين تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بأمم آسيا
«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 جنديًا إسرائيليًا

«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 جنديًا إسرائيليًا
«مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم

«مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم
سورية تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بكأس آسيا

سورية تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بكأس آسيا
بنزيمة يطلب ترك الدوري السعودي تحت ضغط.. واتحاد جدة يعرض إعارته

بنزيمة يطلب ترك الدوري السعودي تحت ضغط.. واتحاد جدة يعرض إعارته
«تحقيقات»: ليبيا.. أغنى مدن النفط بلا وقود!

«تحقيقات»: ليبيا.. أغنى مدن النفط بلا وقود!
«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر

«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر
مقال بـ«ذا غارديان»: النخبة السياسية الغربية متورطة في مذابح غزة

مقال بـ«ذا غارديان»: النخبة السياسية الغربية متورطة في مذابح غزة
«في التسعين»: التحكيم الليبي.. أخطاء واعتداءات

«في التسعين»: التحكيم الليبي.. أخطاء واعتداءات
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس

وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي

أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي
طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي

طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي
شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور: أعمال صيانة طارئة للكهرباء في سرت
بالصور: أعمال صيانة طارئة للكهرباء في سرت
نورلاند يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية دفع العملية السياسية في ليبيا
نورلاند يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية دفع العملية ...
حكومة حماد تنظم ملتقى استثماريا لإعمار ليبيا..بدعم صيني
حكومة حماد تنظم ملتقى استثماريا لإعمار ليبيا..بدعم صيني
خلال لقائه باتيلي.. نورلاند: لا حل للمسائل الخلافية إلا بالحوار والتنازلات
خلال لقائه باتيلي.. نورلاند: لا حل للمسائل الخلافية إلا بالحوار ...
الحويج يتطلع لاستئناف عمل اللجنة الليبية - اليونانية
الحويج يتطلع لاستئناف عمل اللجنة الليبية - اليونانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي...
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
«نيويورك تايمز»: أوروبا تخشى موجة هجرة جديدة من ليبيا بسبب قرار النيجر
«نيويورك تايمز»: أوروبا تخشى موجة هجرة جديدة من ليبيا بسبب ......
مركز شرطة العروبة ببنغازي يضبط 63 مطلوبا في جرائم شروع بالقتل وسرقة واتجار بالمخدرات
مركز شرطة العروبة ببنغازي يضبط 63 مطلوبا في جرائم شروع ......
ضبط متورط في جريمة خطف وقتل شرطي قبل 10 سنوات بطرابلس
ضبط متورط في جريمة خطف وقتل شرطي قبل 10 سنوات بطرابلس...
الحويج يتطلع لاستئناف عمل اللجنة الليبية - اليونانية
الحويج يتطلع لاستئناف عمل اللجنة الليبية - اليونانية...
خلال لقائه باتيلي.. نورلاند: لا حل للمسائل الخلافية إلا بالحوار والتنازلات
خلال لقائه باتيلي.. نورلاند: لا حل للمسائل الخلافية إلا ......
المزيد