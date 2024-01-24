«نيويورك تايمز»: أوروبا تخشى موجة هجرة جديدة من ليبيا بسبب قرار النيجر

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تحدثت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية عن تجدُّد المخاوف الأوروبية بشأن تدفق جديد للهجرة غير النظامية من ليبيا وشمال أفريقيا، في أعقاب قرار المجلس العسكري في النيجر إلغاء قانون مكافحة الهجرة، وهو قانون أسهم في الحد من تدفقات المهاجرين خلال السنوات الماضية.

وذكرت، في تقرير منشور الثلاثاء، أن قرار المجلس العسكري في النيجر أثار أجراس الإنذار لدى المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، الذين يخشون من أن يتسبب إنهاء الشراكة مع نيامي في تشجيع آلاف المهاجرين على محاولة العبور إلى شمال أفريقيا ومنها إلى جنوب الكتلة الأوروبية.

ابتزاز الاتحاد الأوروبي

ويربط مسؤولون أوروبيون بين قرار إلغاء قوانين مكافحة الهجرة ورغبة المجلس العسكري في نيامي في الضغط على بروكسل للاعتراف به. وقالت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي للمنطقة الأفريقية التي تضم النيجر، إيمانويلا ديل ري، إن «المجلس العسكري في النيجر يرد على الاتحاد الأوروبي لرفضه الاعتراف بالانقلاب العسكري. إنهم يستخدمون الهجرة لابتزاز الاتحاد الأوروبي».

وتتسارع دول الاتحاد الأوروبي للسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية إلى شواطئها، خصوصًا بعد أزمة العام 2015 التي شهدت وصول أكثر من مليون مهاجر، وتعمل في ذلك على تقديم الدعم المالي واللوجستي لبلدان العبور في شمال أفريقيا لتقييد تدفقات الهجرة.

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وقبل الانقلاب، قدمت بروكسل ما يقرب من مليار دولار من المساعدات متعددة الجوانب إلى حكومة النيجر منذ العام 2014، إضافة إلى مئات ملايين من الدولارات الأخرى قدمتها دول الاتحاد منفردة.

وبالرغم من ذلك، عبر أكثر من أربعة ملايين مهاجر مدينة أغاديز في النيجر منذ العام 2016، متجهين إلى شمال أفريقيا ومنها إلى أوروبا، حسب بيانات الأمم المتحدة.

أغاديز.. بوابة الهجرة من وسط أفريقيا

ويعبر آلاف المهاجرين غير النظاميين كل أسبوع من منطقة وسط وغرب أفريقيا، من مدينة أغاديز في النيجر إلى منطقة الصحراء، ومنها إلى شمال أفريقيا، لا سيما ليبيا، على متن شاحنات مكتظة في رحلة تستغرق عدة أيام، أملًا في عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وكان طريق الهجرة غير النظامية من أغاديز في النيجر مغلقًا، رسميًا على الأقل، خلال السنوات الماضية، حيث حظرت حكومة النيجر الصديقة لأوروبا الهجرة من المدينة، وفي المقابل ضخ الاتحاد الأوروبي مئات الملايين من الدولارات إلى خزائن النيجر والاقتصاد المحلي.

تغير هذا الوضع الصيف الماضي مع الإطاحة بالحكومة في النيجر في انقلاب عسكري دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعليق المساعدات المالية إلى الدولة الأفريقية. وردًا على ذلك، أوقف جنرالات المجلس العسكري أي ترتيبات مشتركة تتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية منذ نوفمبر الماضي.

ويعتقد المهاجرون أن الطريق البري من أغاديز أقل تكلفة وخطورة من ممر العبور عبر غرب أفريقيا إلى جزر الكناري. ومنها يمكن بسهولة العبور إلى ليبيا، حيث يمكن الانطلاق إلى أوروبا. وبالرغم من إغلاق الطريق من أغاديز إلى ليبيا رسميًا؛ فإن موجات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا شهدت بلغت ذروتها بالعام 2022 للمرة الأولى منذ العام 2016.

اقتصاد الهجرة غير النظامية

وتعتمد عديد من المجتمعات في أغاديز على الهجرة غير النظامية لكسب العيش؛ إذ تعمل آلاف العائلات بالمدينة في تقديم خدمات النقل والإعاشة للمهاجرين، ويعتمد آخرون على تجارة السلع والمنتجات للمهاجرين العابرين بالمدينة.

ومع إلغاء قانون مكافحة الهجرة، تجددت الفرص الاقتصادية لأهالي المدينة: حيث يقوم عدد متزايد من شباب المدينة بشراء الشاحنات لنقل المهاجرين شمالًا إلى ليبيا، كما يقوم آخرون بترتيب أماكن الإقامة والسكن للمهاجرين.

ومنذ إلغاء القانون، يغادر ما يصل إلى مئة شاحنة صغيرة، تضم كل منها 30 راكبًا، أغاديز كل أسبوع تحت حراسة عسكرية لحمايتها من العصابات الإجرامية.