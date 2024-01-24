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الحويج يتطلع لاستئناف عمل اللجنة الليبية - اليونانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 01:14 مساء
الحويج يتطلع لاستئناف عمل اللجنة الليبية - اليونانية
من لقاء الحويج والسفير اليوناني، 24 يناير 2024. (وزارة الاقتصاد)
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عبر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج عن تطلع الحكومة إلى «استئناف عمل اللجنة الليبية - اليونانية وعقد اجتماعاتها في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، والعمل على تنشيط الحركة التجارية بين البلدين عبر تدشين خط سير بحري وجوي».

والتقى الحويج أمس الثلاثاء سفير جمهورية اليونان لدى دولة ليبيا نيكولس جار لدنيز، وفق بيان صادر عن الوزارة.

الحويج يؤكد أهمية تشجيع قطاع الاستثمار مع اليونان
وأكد وزير الاقتصاد «أهمية تعزيز دور القطاع الخاص متمثلًا في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الأعمال في كلا البلدين في تشجيع قطاع الاستثمار والتنمية الاقتصادية»، داعيًا إلى «تنظيم منتدى اقتصادي مشترك بالعاصمة طرابلس يهدف إلى طرح وتبادل الخبرات والتجارب وعرض الفرص الاستثمارية بمجال الموانئ وتجهيزات مرافئ الصيد البحري والقطاعات ذات الاهتمام المشترك».

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حضر اللقاء رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالعزيز الشاوش، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عصام الملهوف، ونوقشت آلية تطوير وتفعيل الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين.

من لقاء الحويج والسفير اليوناني، 24 يناير 2024. (وزارة الاقتصاد)
من لقاء الحويج والسفير اليوناني، 24 يناير 2024. (وزارة الاقتصاد)
من لقاء الحويج والسفير اليوناني، 24 يناير 2024. (وزارة الاقتصاد)
من لقاء الحويج والسفير اليوناني، 24 يناير 2024. (وزارة الاقتصاد)
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