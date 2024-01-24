«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من مصراتة إلى سوسة...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة اليوم الأربعاء على الساحل من مصراتة إلى سوسة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع للموج سيصل إلى 3.00 أمتار.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر اليوم خاصة على ساحل سرت.
• الرياح شمالية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج على معظم الساحل يتراوح بين 1.50 و3.00 أمتار.
• البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
• الرؤية متوسطة إلى جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• سقوط أمطار من حين إلى آخر وتكون جيدة اليوم على الساحل من الخليج إلى سوسة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على الساحل من رأس لانوف إلى سوسة.
• ارتفاع الموج يتراوح على معظم الساحل بين 1.50 و3.00 أمتار.
• البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب اليوم.
• درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
• الرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر اليوم.
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