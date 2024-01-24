«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من مصراتة إلى سوسة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة اليوم الأربعاء على الساحل من مصراتة إلى سوسة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع للموج سيصل إلى 3.00 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر اليوم خاصة على ساحل سرت.

• الرياح شمالية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج على معظم الساحل يتراوح بين 1.50 و3.00 أمتار.

• البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

• الرؤية متوسطة إلى جيدة.