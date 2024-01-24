حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 24 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض بعض مناطق الشمال لأجواء باردة مصحوبة برياح نشطة وهطول أمطار، تكون جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق الممتدة من سرت إلى الجبل الأخضر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و19 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم على بعض المناطق، وتكون جيدة على المنطقة الممتدة من سرت إلى بن جواد والرياح شمالية غربية فشمالية نشطة السرعة تتحول غدا إلى غربية فجنوبية غربية على معظم المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و18 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة نهار اليوم على المناطق الممتدة من الخليج مرورا ببنغازي ومناطق الدواخل والمرج وحتى بعض مناطق الجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و16 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.