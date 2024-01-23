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حكم بحبس مسؤول في مصلحة الجمارك 5 سنوات بتهمة الاختلاس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 11:53 مساء
حكم بحبس مسؤول في مصلحة الجمارك 5 سنوات بتهمة الاختلاس
شعار مكتب النائب العام. (أرشيفية: صفحة المكتب على فيسبوك)
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قضت محكمة الجنايات بحبس مسؤول متابعة الأمانات والمضبوطات في مصلحة الجمارك، لمدة 5 سنوات بتهمة اختلاس مبالغ مالية في عهدته.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة حققت في واقعة اختلاس منسوبة إلى المخول بتسلم الأمانات والمضبوطات في المصلحة.

وأضافت النيابة أن المحقق توصلت إلى أدلة تثبت اختلاس المسؤول مبالغ مالية بعد تسلمها من القائمين على إدارة أعمال الاستدلال في المصلحة.

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واختصمت النيابة العامة المسؤول أمام محكمة الجنايات، التي قضت في آخر جلساتها بإدانته عن تهمتين، وقضت بحبسه لمدة خمس سنوات، وتغريميه 508 آلاف و400 دولار أميركي 850 ألف دينار تونسي، و70 ألفاً و960 ديناراً ليبياً.

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