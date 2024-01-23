شاهد في «اقتصاد بلس»: أسعار فلكية لغاز الطهي في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، الضوء على ملف أسعار غاز الطهي في الجنوب التي سجلت أرقامًا فلكية، وسط معاناة المنطقة من أزمة وقود أيضًا.

منع تعبئة الوقود خارج المحطات بشكل نهائي

وأشار البرنامج إلى قرار وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» منع تعبئة الوقود خارج الخزانات المخصصة في محطات الوقود سواء في الجالونات أو غيرها بشكل نهائي، وحظر عمليات بيعها على الطرقات العامة.

احتياطات النفط والغاز الصخري في ليبيا

واستعرض البرنامج ملف احتياطات النفط والغاز الصخري في ليبيا، حيث لا تزال ثلث مساحة ليبيا البالغة 1.7 مليون كيلومتر مربع لم يستكشف حتى الآن، بحسب وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون.

تُقدّر إدارة معلومات الطاقة الأميركية احتياطات النفط الصخري في ليبيا بنحو 26.1 مليار برميل، في حين تحتل ليبيا المركز الخامس عالميًا من حيث احتياطيات النفط الصخري، الذي تصل الكمية غير المستخرجة منه إلى 122 تريليون قدم مكعبة.

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