بعد المنفي.. الدبيبة يتلقى رسالة «شفوية» من رئيس مجلس السيادة السوداني

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة «رسالة شفوية» من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، وذلك بعد يوم من رسالة مشابهة نُقلت إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من المصدر ذاته.

واستقبل الدبيبة بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس اليوم الثلاثاء سفير السودان لدى ليبيا إبراهيم محمد أحمد، والفريق السياسي بالسفارة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

- المنفي يتلقى رسالة «شفوية» من رئيس مجلس السيادة السوداني

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن السفير السوداني أشاد خلال اللقاء بجميع التسهيلات للاجئين بقبولهم في المدارس والجامعات الليبية، واستكمال إجراءاتهم القانونية من قبل مصلحة الجوازات.

الأوضاع في السودان

وأضافت أن اللقاء جرى خلاله مناقشة الأوضاع الحالية في السودان، والتأكيد على دور ليبيا الرسمي والشعبي من أجل تهدئة الأوضاع في السودان، مشيرة إلى تأكيد الدبيبة على دعم الليبيين لأشقائهم السودانيين في ليبيا وإصداره تعليمات لجميع المؤسسات الحكومية بتقديم التسهيلات اللازمة لجميع اللاجئين.

وقالت منصة «حكومتنا» إن السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم محمد أحمد نقل للدبيبة «رسالة شفوية من رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان» دون أن تكشف فحواها.

وجاء لقاء الدبيبة مع السفير السوداني بعد يوم من لقاء الأخير مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.