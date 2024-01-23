بالصور: أول محطة تحويل كهربائي بخلية واحدة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، أن أعمال إنشاء محطة تحويل 66 الزوية الحديثة بمنطقة الشاطئ قاربت على الانتهاء.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن «هذه المحطة النموذج والنوع الأول في ليبيا وتعمل بخلية واحدة وستسهم في دعم الشبكة الكهربائية واستقرارها بمناطق الشاطئ بالكامل».

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«الزوية» أول محطة كهرباء ليبية بخلية واحدة

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء تركيب هذه المحطة»، معتبرة أنها «سابقة أولى من نوعها في ليبيا». ومن المنتظر أن تغذي المحطة عدة مناطق في وادي الشاطئ هي «الزوية وتامزاوة وققم والسريرة».

محطة كهرباء الزوية في الشاطئ، 23 يناير 2023. (الشركة العامة الكهرباء)

محطة كهرباء الزوية في الشاطئ، 23 يناير 2023. (الشركة العامة الكهرباء)