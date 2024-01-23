السوق الرسمية: انخفاض اليورو وارتفاع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.81 دينار، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

بينما انخفض سعر صرف اليورو إلى 5.24 دينار من 5.25 دينار، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.13 دينار مقابل 6.12 دينار أمس.

أسعار العملات العربية

وثبت سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية الذي سجل 0.15 دينار، وزاد سعر اليوان الصيني إلى 0.67 دينار مقابل 0.66 دينار أمس.