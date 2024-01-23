«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على معظم الساحل...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على معظم الساحل تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.00 أمتار.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء أن الرؤية ستكون متوسطة على طول الساحل لاضطراب البحر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• سقوط أمطار من حين إلى آخر.
• الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة وتصل إلى 30 عقدة على الساحل من الخمس إلى مصراتة.
• ارتفاع الموج على معظم الساحل يتراوح بين 1.75 و3.00 أمتار.
• البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
• الرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• سقوط أمطار من حين إلى آخر وتكون جيدة على الساحل من الخليج إلى درنة.
• الرياح شمالية غربية إلى غربية، وتكون شمالة شرقية غدا سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على معظم الساحل.
• ارتفاع الموج يتراوح على معظم الساحل بين 1.50 و3.00 أمتار.
• البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
• الرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر.
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