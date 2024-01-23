«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على معظم الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على معظم الساحل تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.00 أمتار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء أن الرؤية ستكون متوسطة على طول الساحل لاضطراب البحر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• سقوط أمطار من حين إلى آخر.

• الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة وتصل إلى 30 عقدة على الساحل من الخمس إلى مصراتة.

• ارتفاع الموج على معظم الساحل يتراوح بين 1.75 و3.00 أمتار.

• البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

• الرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر.