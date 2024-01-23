حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 23 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار على بعض مناطق الشمال، تكون جيدة إلى غزيرة على المناطق الممتدة من سرت إلى الجبل الأخضر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و20 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق من طرابلس حتى سرت، وتكون جيدة غدا على سرت وما جاورها والرياح شمالية غربية فشمالية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و16 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

سقوط أمطار متفرقة تشمل غدا معظم المناطق، وتكون جيدة خاصة على المناطق الممتدة من الخليج وبنغازي ومناطق الدواخل إلى الجبل الأخضر، وتكون غزيرة أحيانا تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و16 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة والرياح شمالية شرقية فشمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.