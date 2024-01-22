انتشال 24 قذيفة بمزرعة مواطن في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز المباحث الجنائية انتشال 24 قذيفة من مخلفات الحرب عُثر عليها في مزرعة مواطن بالطريق الرابط بين مدينة سبها ومنطقة تمنهنت.

وأوضح الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن فريق تفكيك المتفجرات فرع المنطقة الجنوبية انتشل، اليوم الإثنين، مخلفات حرب من مزرعة مواطن بمدينة سبها.

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وأضاف أن فريق تفكيك المتفجرات تعامل مع مخلفات الحرب التي عثر عليها، وهي عبارة عن صندوق خشبي مدفون بالأرض يحتوى على 12 أنبوبا، في كل واحد قذيفتان من نوعية «ASTREM» (استرام)، جرى نقلها إلى مكانها المخصص لحين إتلافها بالطرق الآمنة المتبعة.

جانب من القذائف المنتشلة، الإثنين 22 يناير 2024 (جهاز المباحث الجنائية)

جانب من القذائف المنتشلة، الإثنين 22 يناير 2024 (جهاز المباحث الجنائية)

جانب من القذائف المنتشلة، الإثنين 22 يناير 2024 (جهاز المباحث الجنائية)