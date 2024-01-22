مراقبون أمميون: «الدعم السريع» اعتمدت على خطوط إمداد عسكرية جديدة عبر ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن قوات الدعم السريع في السودان والميليشيات المتحالفة معها اعتمدت على خطوط إمداد عسكرية جديدة تمر عبر عدة دول من بينها ليبيا، كاشفا قتل ما بين عشرة آلاف إلى 15 ألف شخص في غرب دارفور العام الماضي.



وجرى تقديم التقرير إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بعدما اعتمد على مصادر استخباراتية قورنت مع تقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن حوالي 12 ألف شخص قتلوا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل من العام الماضي.

الدعم السريع اعتمدت على شبكة مالية معقدة

وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأن الدعم السريع اعتمدت على شبكة مالية معقدة في دعم مجهودها الحربي في السودان بجانب المجتمعات العربية الحليفة، وخطوط الإمداد العسكرية الجديدة التي تمر عبر تشاد وليبيا وجنوب السودان.

واستندت المصادر على تقارير سابقة كشفت تنفيذ الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها أعمال عنف عرقي في غرب دارفور، وانتهاكات ترقى للتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، ولكن لم ترد إحصاءات عن أعداد القتلى.

كما أظهرت مقاطع فيديو مصورة في يونيو من العام الماضي عملية تصفية والي غرب دارفور خميس أبكر بعد ساعات من اعتقاله لدى قوات الدعم السريع. وينتمي خميس أبكر لقبائل المساليت التي استهدفتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها في ولاية غرب دارفور.

«مساعدات إنسانية» إماراتية لأم الجرس

وقال التقرير الحديث إن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع «عدة مرات في الأسبوع» عبر أم جرس في شمال تشاد. لكن الإمارات في رسالة للمراقبين الذين صاغوا التقرير قالت إن (122) رحلة جوية أوصلت مساعدات إنسانية إلى أم جرس لمساعدة السودانيين الفارين من الحرب.

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وقال مسؤول إماراتي يوم السبت الماضي لوكالة «رويترز» إنه وجه دعوة لمراقبي الأمم المتحدة لزيارة مستشفى ميداني في أم جرس «للتعرف بشكل مباشر على الجهود الإنسانية التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في تخفيف المعاناة الناجمة عن الصراع الحالي».

وكشف المصدر فرار نحو نصف مليون سوداني إلى شرق تشاد منذ اندلاع المواجهات، واتهم مراقبو الأمم المتحدة الدعم السريع وحلفاءها باستهداف المساليت في هجمات «قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

من جانبها تنفي قوات الدعم السريع تورطها في مذابح غرب دارفور، وأعلنت أنها مستعدة للتعاون مع أي لجنة تحقيق فيما يتعلق بالأحداث التي جرت في الفترة من أبريل وحتى يونيو العام الماضي.

هجمات بتخطيط وتنسيق «الدعم السريع»

وحسب مراقبي العقوبات في تقريرهم السنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من (15) عضوًا، فإن الهجمات جرى تخطيطها وتنسيقها وتنفيذها من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها.وجاء في التقرير: «جرى استهداف الشباب بشكل خاص واستجوابهم بشأن انتمائهم العرقي. وإذا جرى تحديدهم على أنهم من المساليت، فسيجرى إعدام العديد منهم بإجراءات موجزة برصاصة في الرأس. وتعرضت النساء للاعتداء الجسدي والجنسي. كما أدى إطلاق النار العشوائي إلى إصابة وقتل النساء والأطفال».

كما أبلغ المراقبون عن أعمال عنف جنسية «واسعة النطاق» مرتبطة بالنزاع ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. ووفق المراقبين فإن «الشبكات المالية المعقدة التي أنشأتها قوات الدعم السريع قبل وأثناء الحرب مكنتها من الحصول على الأسلحة، ودفع الرواتب، وتمويل الحملات الإعلامية، والضغط، وشراء دعم الجماعات السياسية والمسلحة الأخرى»، مضيفين أن قوات الدعم السريع استخدمت عائدات من أعمالها في مجال الذهب قبل الحرب لإنشاء شبكة تضم ما يصل إلى 50 شركة في عديد الصناعات.