  • Alwasat News
Atwasat

مراقبون أمميون: «الدعم السريع» اعتمدت على خطوط إمداد عسكرية جديدة عبر ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 04:11 مساء
مراقبون أمميون: «الدعم السريع» اعتمدت على خطوط إمداد عسكرية جديدة عبر ليبيا
عناصر من قوات الدعم السريع. (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن قوات الدعم السريع في السودان والميليشيات المتحالفة معها اعتمدت على خطوط إمداد عسكرية جديدة تمر عبر عدة دول من بينها ليبيا، كاشفا قتل ما بين عشرة آلاف إلى 15 ألف شخص في غرب دارفور العام الماضي.

وجرى تقديم التقرير إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بعدما اعتمد على مصادر استخباراتية قورنت مع تقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن حوالي 12 ألف شخص قتلوا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل من العام الماضي. 

الدعم السريع اعتمدت على شبكة مالية معقدة
وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأن الدعم السريع اعتمدت على شبكة مالية معقدة في دعم مجهودها الحربي في السودان بجانب المجتمعات العربية الحليفة، وخطوط الإمداد العسكرية الجديدة التي تمر عبر تشاد وليبيا وجنوب السودان.

واستندت المصادر على تقارير سابقة كشفت تنفيذ الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها أعمال عنف عرقي في غرب دارفور، وانتهاكات ترقى للتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، ولكن لم ترد إحصاءات عن أعداد القتلى.

كما أظهرت مقاطع فيديو مصورة في يونيو من العام الماضي عملية تصفية والي غرب دارفور خميس أبكر بعد ساعات من اعتقاله لدى قوات الدعم السريع. وينتمي خميس أبكر لقبائل المساليت التي استهدفتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها في ولاية غرب دارفور.

«مساعدات إنسانية» إماراتية لأم الجرس
وقال التقرير الحديث إن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع «عدة مرات في الأسبوع» عبر أم جرس في شمال تشاد. لكن الإمارات في رسالة للمراقبين الذين صاغوا التقرير قالت إن (122) رحلة جوية أوصلت مساعدات إنسانية إلى أم جرس لمساعدة السودانيين الفارين من الحرب.

- البرهان: قوات الدعم السريع استعانت بمرتزقة من ليبيا 
- «تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية بالأسلحة

وقال مسؤول إماراتي يوم السبت الماضي لوكالة «رويترز» إنه وجه دعوة لمراقبي الأمم المتحدة لزيارة مستشفى ميداني في أم جرس «للتعرف بشكل مباشر على الجهود الإنسانية التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في تخفيف المعاناة الناجمة عن الصراع الحالي».

وكشف المصدر فرار نحو نصف مليون سوداني إلى شرق تشاد منذ اندلاع المواجهات، واتهم مراقبو الأمم المتحدة الدعم السريع وحلفاءها باستهداف المساليت في هجمات «قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

من جانبها تنفي قوات الدعم السريع تورطها في مذابح غرب دارفور، وأعلنت أنها مستعدة للتعاون مع أي لجنة تحقيق فيما يتعلق بالأحداث التي جرت في الفترة من أبريل وحتى يونيو العام الماضي.

هجمات بتخطيط وتنسيق «الدعم السريع»
وحسب مراقبي العقوبات في تقريرهم السنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من (15) عضوًا، فإن الهجمات جرى تخطيطها وتنسيقها وتنفيذها من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها.وجاء في التقرير: «جرى استهداف الشباب بشكل خاص واستجوابهم بشأن انتمائهم العرقي. وإذا جرى تحديدهم على أنهم من المساليت، فسيجرى إعدام العديد منهم بإجراءات موجزة برصاصة في الرأس. وتعرضت النساء للاعتداء الجسدي والجنسي. كما أدى إطلاق النار العشوائي إلى إصابة وقتل النساء والأطفال».

كما أبلغ المراقبون عن أعمال عنف جنسية «واسعة النطاق» مرتبطة بالنزاع ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. ووفق المراقبين فإن «الشبكات المالية المعقدة التي أنشأتها قوات الدعم السريع قبل وأثناء الحرب مكنتها من الحصول على الأسلحة، ودفع الرواتب، وتمويل الحملات الإعلامية، والضغط، وشراء دعم الجماعات السياسية والمسلحة الأخرى»، مضيفين أن قوات الدعم السريع استخدمت عائدات من أعمالها في مجال الذهب قبل الحرب لإنشاء شبكة تضم ما يصل إلى 50 شركة في عديد الصناعات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غرب خان يونس

«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غرب خان يونس
«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان ...
«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان ...
ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري

ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
انقسام متزايد داخل الحكومة الإسرائيلية.. هل تقضي حرب غزة على نتنياهو؟

انقسام متزايد داخل الحكومة الإسرائيلية.. هل تقضي حرب غزة على نتنياهو؟
محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول

محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول
ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب

ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب
روسيا تحذر دولًا غربية بمصادرة أصول بـقيمة 288 مليار دولار

روسيا تحذر دولًا غربية بمصادرة أصول بـقيمة 288 مليار دولار
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط».. انطلاق البطولة الآسيوية والأفريقية والمتعة الكروية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط».. انطلاق البطولة الآسيوية والأفريقية والمتعة...
«القسام» تستهدف جنودًا وآليات إسرائيلية على تخوم غزة (شاهد)

«القسام» تستهدف جنودًا وآليات إسرائيلية على تخوم غزة (شاهد)
انتصار واحد في 10 مباريات.. المنتخبات العربية تخذل جماهيرها في كأس أمم أفريقيا

انتصار واحد في 10 مباريات.. المنتخبات العربية تخذل جماهيرها في كأس أمم أفريقيا
غوتيريس: غير مقبول رفض إقامة دولة فلسطينية وعلى الجميع الاعتراف بحق الشعب في بناء دولته

غوتيريس: غير مقبول رفض إقامة دولة فلسطينية وعلى الجميع الاعتراف بحق الشعب في ...
ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بـ«ريمونتادا» مثيرة أمام ألميريا

ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بـ«ريمونتادا» مثيرة أمام ألميريا
بلقاسم حفتر والعريبي والعرجاني يوقعون عقود إنشاء 11 جسرًا في درنة وبنغازي وأجدابيا

بلقاسم حفتر والعريبي والعرجاني يوقعون عقود إنشاء 11 جسرًا في درنة وبنغازي ...
«أوقاف غزة»: الاحتلال اغتال 100 داعية ودمر ألف مسجد وعشرات المقابر

«أوقاف غزة»: الاحتلال اغتال 100 داعية ودمر ألف مسجد وعشرات المقابر
أئمة «صناعة محلية» لسد احتياجات المسلمين في ألمانيا

أئمة «صناعة محلية» لسد احتياجات المسلمين في ألمانيا
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر

«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب ...
صلاح: سأفوز بأمم أفريقيا «عاجلًا أم آجلًا»

صلاح: سأفوز بأمم أفريقيا «عاجلًا أم آجلًا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انقطاع البث عن جلسة «النواب» بعد مشادة بسبب مرضى الأورام الليبيين في مصر
انقطاع البث عن جلسة «النواب» بعد مشادة بسبب مرضى الأورام الليبيين...
مناقشات ساخنة في مجلس النواب حول الضمان الاجتماعي
مناقشات ساخنة في مجلس النواب حول الضمان الاجتماعي
الحويج يدعو السعودية لاستئناف إصدار تأشيرتها من طرابلس
الحويج يدعو السعودية لاستئناف إصدار تأشيرتها من طرابلس
تركيا تتطلع إلى جعل ليبيا الدولة المركزية في تجارة الترانزيت
تركيا تتطلع إلى جعل ليبيا الدولة المركزية في تجارة الترانزيت
مراقبون أمميون: «الدعم السريع» اعتمدت على خطوط إمداد عسكرية جديدة عبر ليبيا
مراقبون أمميون: «الدعم السريع» اعتمدت على خطوط إمداد عسكرية جديدة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي...
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
المنفي يتلقى رسالة «شفوية» من رئيس مجلس السيادة السوداني
المنفي يتلقى رسالة «شفوية» من رئيس مجلس السيادة السوداني...
الشرطة تسلم محال تجارية وشقة سكنية وسط طرابلس إلى ملاكها الشرعيين
الشرطة تسلم محال تجارية وشقة سكنية وسط طرابلس إلى ملاكها ......
بمشاركة «ديوليت».. ورشة عمل لخطة أولويات المحفظة الاستثمارية طويلة المدى
بمشاركة «ديوليت».. ورشة عمل لخطة أولويات المحفظة الاستثمارية......
مراقبون أمميون: «الدعم السريع» اعتمدت على خطوط إمداد عسكرية جديدة عبر ليبيا
مراقبون أمميون: «الدعم السريع» اعتمدت على خطوط إمداد عسكرية ......
تركيا تتطلع إلى جعل ليبيا الدولة المركزية في تجارة الترانزيت
تركيا تتطلع إلى جعل ليبيا الدولة المركزية في تجارة الترانزيت...
المزيد