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صعود الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية (الإثنين 22 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 01:46 مساء
صعود الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية (الإثنين 22 يناير 2024)
صورة مركبة لعملات دولية والدينار الليبي. (بوابة الوسط)
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ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية، اليوم الإثنين، إلى 6.36 دينار مقابل 6.34 دينار في ختام تعاملات أمس الأحد.

كما صعد سعر صرف اليورو إلى 6.88 دينار من 6.83 دينار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 7.82 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل. ولم يتغير سعر صرف الليرة التركية الذي سجل 0.21 دينار، والدينار التونسي استقر كذلك عند دينارين ليبيين.

سعر الذهب في ليبيا
أما سعر الذهب في ليبيا فقد ارتفع عن مستواه المسجل أمس إلى 303 دنانير مقابل 300 دينار للغرام الواحد من عيار 18. 

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وفي السوق الرسمية، ارتفع سعر العملتين الأوروبية والبريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد. واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.81 دينار، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. بينما زاد سعر صرف اليورو إلى 5.25 دينار من 5.24 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 6.12 دينار مقابل 6.11 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار بالسوق الرسمية
وثبت سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي، في حين زاد الدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.30 دينار أمس. ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.15 دينار و0.66 دينار على الترتيب.

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