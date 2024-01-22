صعود الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية (الإثنين 22 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية، اليوم الإثنين، إلى 6.36 دينار مقابل 6.34 دينار في ختام تعاملات أمس الأحد.

كما صعد سعر صرف اليورو إلى 6.88 دينار من 6.83 دينار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 7.82 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل. ولم يتغير سعر صرف الليرة التركية الذي سجل 0.21 دينار، والدينار التونسي استقر كذلك عند دينارين ليبيين.

سعر الذهب في ليبيا

أما سعر الذهب في ليبيا فقد ارتفع عن مستواه المسجل أمس إلى 303 دنانير مقابل 300 دينار للغرام الواحد من عيار 18.

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