«الرقابة الإدارية» تقرر إيقاف 3 موظفين بوزارة الاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه إيقاف ثلاثة موظفين بوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وبينت الوزارة في إدراج عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن القرار يشمل (م. ع. ا) رئيس القسم المالي بالوزارة، و(س. أ. ك) المراقب المالي، و(إ. أ. إ) موظف بالوزارة، ومدير مكتب شؤون الوزارة سابقا، و(ع. ف. ‘) مدير مكتب المراجعة الداخلية بالوزارة.

تقرير رقابي بشأن موظفين في وزارة الاقتصاد

وأشار القرار الصادر عن قادربوه إلى أن إيقاف الموظفين احتياطيا «بناءً على التقرير المُعدِّ من الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار بالهيئة؛ بشأن عدد من موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة».

وإذ لفت قادربوه إلى أن قرار الإيقاف الاحتياطي عن العمل للمدعوين؛ لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة؛ فإنه استند إلى أحكام المادة (31) من القانون رقم 20 لسنة 2013م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.