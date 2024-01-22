ضبط معرض يبيع سيارات مسروقة في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

اكتشف أفراد مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس معرض سيارات في منطقة المطرد بمدينة الزاوية تورط في بيع سيارات مسروقة.

ووردت معلومات إلى المكتب بوجود سيارة معروضة للبيع في المعرض سبق الإبلاغ عن سرقتها في مركز شرطة غوط الشعال قبل شهر ونصف، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الإثنين.

ونسق المكتب مع مكتب البحث الجنائي الزاوية وقسم شرطة النجدة وقوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية، لأجل مداهمة المعرض وإيقاف صاحبه ومتهمين آخرين متعاونين معه.

التحقيقات مع المتهمين

وبالتحقيق مع صاحب المعرض، أفاد بأنه عرض السيارة المسروقة التي أحضرها متهمان آخران دون لوحات وتثبيت لوحة جمرك عليها، وأفاد المتهمان بأنهما اشتريا السيارة من سوق سيارات بصرمان من متهم رابع وهما على علم بأن رقم الهيكل غير موجود في السيارة وجرى مسحه، وأقر المتهم الرابع بشرائه السيارة بـ23 ألفا و750 دينار وهو يعلم أنها مسروقة عندما لاحظ أن رقم الهيكل مطموس.

- إطلاق نار على دورية شرطة خلال استرجاعها سيارة مسروقة في تاجوراء

وأشار البيان إلى ضبط متهم خامس اعترف ببيع السيارة، وقد أحيلوا جميعا إلى مركز شرطة غوط الشعال من حيث الاختصاص رفقة السيارة المضبوطة.