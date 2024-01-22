السوق الرسمية: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملتين الأوروبية والبريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.81 دينار، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

بينما زاد سعر صرف اليورو إلى 5.25 دينار من 5.24 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 6.12 دينار مقابل 6.11 دينار أمس.

أسعار العملات العربية

وثبت سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي، في حين زاد الدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.30 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.15 دينار و0.66 دينار على الترتيب.