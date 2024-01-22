«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من سوسة إلى امساعد

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من سوسة إلى امساعد تصل سرعتها إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح بين 2.75 و4.00 أمتار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين أن الرؤية ستكون متوسطة بسبب ارتفاع الموج واضطراب البحر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• سقوط أمطار من حين إلى آخر على مناطق متفرقة من الساحل خاصة على الساحل من مصراتة إلى سرت.

• الرياح شمالية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و2.75 متر.

• البحر قليل الاضطراب ويكون مضطربا على الساحل من مصراتة إلى سرت.

• درجة الحرارة تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

• الرؤية متوسطة بسبب ارتفاع الموج.