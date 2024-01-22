حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 22 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء باردة على معظم مناطق البلاد، مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال، وتكون جيدة على المناطق الممتدة من الخليج إلى الجبل الأخضر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و20 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة من حين إلى آخر على بعض المناطق ومن المتوقع أن تكون جيدة على المناطق من شرق مصراتة إلى سرت صباح يوم الأربعاء، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و16 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة من حين إلى آخر على بعض المناطق، ومن المتوقع أن تكون جيدة صباح يوم الأربعاء على المناطق الممتدة من الخليج وإلى بنغازي وحتى الجبل الأخضر، مما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الجبل الأخضر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و17 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.