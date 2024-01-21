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مدير «الشعافيين» مسلاتة: الحريق الذي اشتعل في المحمية كان بفعل فاعل

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي الأحد 21 يناير 2024, 10:32 مساء
مدير «الشعافيين» مسلاتة: الحريق الذي اشتعل في المحمية كان بفعل فاعل
شبان متطوعون يخمدون حريقا بمحمية الشعافيين في مسلاتة، الجمعة 19 يناير 2024. (صفحة المحمية على فيسبوك)
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قال مدير محمية الشعافيين في مسلاتة حسين أبوسيف في حديث إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الحريق الذي اشتعل في المحمية يوم الجمعة «كان بفعل فاعل بعد قيام شخص بإشعال النيران في المحمية»، ما تسبَّب في أضرار مادية بالمحمية الطبيعية.

وأوضح أبوسيف أن الحريق نتجت عنه «أضرار مادية ولم تسجل أي خسائر بشرية، حيث تعرض حوالي 2500 متر مربع من الغطاء النباتي للحريق»، مشيرًا إلى أن الحريق «استمر حوالي ساعة ونصف الساعة تقريبًا قبل السيطرة عليه من قبل العاملين بالمحمية».

- إخماد حريق بمحمية الشعافيين في مسلاتة

وأضاف أبوسيف، أن زوار المحمية «لم يلتزموا بالتعليمات» التي وضعتها الإدارة بعد افتتاح المحمية لاستقبال المواطنين والتي تتمثل في عدم إشعال النار وجمع القمامة ووضعها في المكان المخصص لها، مشيرًا إلى أنه «سيعاد النظر في استمرار الفتح من عدمه بعد مناقشة الموضوع مع وزارة الزراعة».

وتمكن عدد من المواطنين من إخماد حريق اندلع نتيجة «إشعال نار» بمحمية الشعافيين غرب مدينة مسلاتة، بحسب ما أعلنته صفحة المحمية على «فيسبوك» يوم الجمعة، مشيدة بما وصفته «فزعة الناس» التي أسهمت في إخماد الحريق من «الشباب ورجال الأمن» نتيجة عدم وجود الإمكانات اللازمة لذلك.

شبان متطوعون يخمدون حريقا بمحمية الشعافيين في مسلاتة، الجمعة 19 يناير 2024. (صفحة المحمية على فيسبوك)
شبان متطوعون يخمدون حريقا بمحمية الشعافيين في مسلاتة، الجمعة 19 يناير 2024. (صفحة المحمية على فيسبوك)
شبان متطوعون يخمدون حريقا بمحمية الشعافيين في مسلاتة، الجمعة 19 يناير 2024. (صفحة المحمية على فيسبوك)
شبان متطوعون يخمدون حريقا بمحمية الشعافيين في مسلاتة، الجمعة 19 يناير 2024. (صفحة المحمية على فيسبوك)
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