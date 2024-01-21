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شاهد في «اقتصاد بلس».. حكومة حماد توفر سلعًا غذائية بـ«أسعار مدعومة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 09:05 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس».. حكومة حماد توفر سلعًا غذائية بـ«أسعار مدعومة»
لقطة من حلقة «اقتصاد بلس»، الأحد 21 يناير 2024.
WTV_Frequency

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» المذاعة على قناة «الوسط» (wtv)، مساء الأحد، الضوء على إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد توفير سلع غذائية بـ«أسعار مدعومة».

ولم تحدد حكومة حماد كمية هذه السلع لكنها أشارت إلى أن الدفعة الأولى منها وصلت مخازنها، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين. وتشمل هذه السلع البيض والدجاج المجمد وحليب الأطفال.

وعرج البرنامج على تأثير إضراب سائقي الشاحنات على تدفق السلع وملف تأمين دوريات الشرطة توزيع الوقود بالنواحي الأربع.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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