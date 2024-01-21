القبض على 3 مطلوبين في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة القبض على 3 مطلوبين في جرائم مختلفة.

ونوهت المديرية بضبط متهم بناء على شكوى ضده بإحدى وقائع السرقة بدائرة مركزشرطة العلالقة، مشيرة إلى أنه يدعى (أ.م.ع)، واتُخِذت الإجراءات وأودع بالحجز، حسب بيان صادر عن المديرية.

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ضبط مطلوبين في صبراتة

على صعيد متصل، تمكن أعضاء لجنة القبض على المطلوبين بالمديرية من ضبط المدعو (م.ع.أ). كما ضبط أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة صبراته مساء السبت المدعو (أ.أ. ع)، واتُخِذت الإجراءات وأودع بالحجز.

سيارة كانت بحوزة أحد المتهمين عقب ضبطه في صبراتة، 21 يناير 2023. (مديرية أمن صبراتة)