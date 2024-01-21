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مسؤولان بالسفارة الأميركية يبحثان تعميق التعاون مع ليبيا في تعليم وتمكين الشباب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 12:08 مساء
مسؤولان بالسفارة الأميركية يبحثان تعميق التعاون مع ليبيا في تعليم وتمكين الشباب
من لقاء مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأميركية ونائبته بوكيلة وزارة الشباب في حكومة الدبيبة (حساب السفارة بمنصة إكس)
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التقى مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأميركية لدى ليبيا كينياتا، ونائبته روس، وكيلة وزارة الشباب في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رندة غريب، في طرابلس، لمناقشة التعاون في مجالات تعليم الشباب وتمكينهم.

وأوضح حساب السفارة بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أن اللقاء ضم ممثلين آخرين من الوزارة، لإجراء مناقشة مثمرة حول تعميق التعاون فيما يخص الشباب، مضيفا: «نحن نتطلع إلى الشراكة مع الوزارة في الجهود المبذولة لتوسيع مشاركة الشباب في جميع أنحاء ليبيا».

وفي ديسمبر الماضي أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند إطلاق برنامج «مهارات الغد» لتعليم اللغة الإنجليزية بالتعاون مع المعهد الأميركي للشرق الأوسط (أمديست)، وبتمويل من السفارة.

- تشمل التدريب والتأهيل: محادثات ليبية فرنسية للتعاون في مجال العمل
- حكومة الوحدة تبحث إمكانية إنشاء المركز الليبي - البريطاني للتدريب المهني
- السفارة الأميركية لدى ليبيا تمول مبادرة «مهارات الغد» لتعليم الإنجليزية

واستقبل نورلاند مجموعة من طلاب مرزق خلال زيارتهما طرابلس في إطار البرنامج، معتبرًا أن  البرنامج يساعد «القادة المستقبليين على تحقيق إمكاناتهم الأكاديمية والإسهام في وطنهم».

من لقاء مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأميركية ونائبته بوكيلة وزارة الشباب في حكومة الدبيبة (حساب السفارة بمنصة إكس)
من لقاء مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأميركية ونائبته بوكيلة وزارة الشباب في حكومة الدبيبة (حساب السفارة بمنصة إكس)
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