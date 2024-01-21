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الفزاني: افتتاح مركز تدريب للصناعات التقليدية في غريان قريبًا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 01:11 صباحا
الفزاني: افتتاح مركز تدريب للصناعات التقليدية في غريان قريبًا
وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نصر الدين الفزاني (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نصر الدين الفزاني، أن الوزارة ستفتتح مركز تدريب للصناعات التقليدية الوحيد في غريان قريبًا بمواد ووحدات تشغيلية حديثة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الفزاني لمنصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك».

- الحويح يبحث آليات حماية سوق الصناعات التقليدية

وتابع أن وزارة السياحة ستعمل على تنفيذ ورشة تدريبية في غدامس على الصناعات السعفية والجلدية، وذلك بالاتفاق مع وزارة الشباب التي ستوفر بيوت الشباب كمقر لتنفيذ هذه الدورات.

وفي الثالث من أغسطس الماضي، ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج آليات حماية سوق الصناعات التقليدية من تدفق المنتجات العابرة للحدود، وتفعيل القوانين للحد من ظاهرة، وتوفير المواد الأولية لحرفيي صناعة الفضة.

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