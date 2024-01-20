حكومة حماد توفر سلعًا غذائية «بأسعار مدعومة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم السبت، عن توفير سلع غذائية، لم تحدد كميتها، لتوزيعها على المواطنين «بأسعار مدعومة»، في ظل حالة الغلاء الحالية.

وقالت الحكومة، في بيان، إن الدفعة الأولى من السلع الأساسية وصلت لمخازنها، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين بالأسعار المدعومة، وذلك لمواجهة نقصها وغلاء أسعارها من قبل بعض التجار.

وأضافت أن السلع المتوفرة تأتي «في ظل الظروف الراهنة، وعدم التزام البعض بالتسعيرة المفروضة، وتذبذب قيمة الدينار، وغياب السياسات النقدية».

وذكّرت الحكومة تأكيدها السابق دعم بعض السلع، مساندة لخطة ضبط الأسعار اتساقا مع القرار رقم 40 وبيان الحكومة الليبية رقم 15 بشأن متابعة تنفيذ قرارات وزارة الاقتصاد.

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قائمة بالسلع المتوفرة

وتشمل السلع الآتي:

- البيض: 15 دينارًا للطبق.

- دجاج مجمد: 1.200 كيلو جرام بسعر 11 دينارًا.

- دجاج مجمد: 1.300 كيلو جرام بسعر 11.25 دينار.

- دجاج مجمد: 1.400 كيلو جرام بسعر 12 دينارًا.

- عصير علبة: 200 ملم بسعر 500 درهم.

- لحم خروف مجمد: كيلو جرام بسعر 25 دينارًا.

- لحم عجل مجمد: كيلو جرام بسعر 24 دينارًا.

- حليب أطفال: رقم 1 ورقم 2 بسعر 16 دينارًا للعلبة.

- حليب أطفال بلس: 17 دينارًا للعلبة.

- حليب أطفال IC IR علبة بسعر 19 دينارًا للعلبة.

تحديد أسعار 20 سلعة غذائية

وفي الثالث من ديسمبر 2023 أصدر أسامة حماد قرارًا بتحديد أسعار 20 سلعة غذائية، مرجعًا ذلك إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار من قبل بعض التجار.

وألزم القرار أصحاب المحلات التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز؛ حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها، حيث يتولى الحرس البلدي ومأمورو الضبط القضائي قفل المحال التي يجرى إثبات مخالفتها للتسعيرة، على أن تكون فترة سريان القرار لمدة ثلاثة أشهر، ويعاد النظر في التسعيرة وتعديلها من عدمه حسب الظروف الاقتصادية.