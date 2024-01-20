السايح يطلع عقيلة صالح على الاستعدادات الفنية لانتخابات البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على التجهيزات الفنية لفتح سجل الناخبين خلال الأيام المقبلة، وذلك خلال لقاء بينهما في مدينة القبة اليوم السبت.

كما استعرض السايح الخطط التنفيذية التي وضعتها المفوضية لضمان إجراء انتخابات المجالس البلدية المقبلة «بأعلى معايير النزاهة»، حسب بيان صادر عن مجلس النواب.

وشارك في الزيارة عضو مجلس مفوضية الانتخابات عبدالحكيم الشعاب، فيما تناول المجتمعون آخر مستجدات العملية الانتخابية، واستعدادات المفوضية لإجراء انتخابات المجالس البلدية.

عقيلة صالح يؤكد دعمه الانتخابات البلدية

ونقل البيان عن عقيلة صالح تأكيده «دعمه الكامل للانتخابات القادمة»، وإشادته بالجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل إنجاز «هذه الاستحقاقات الوطنية».

- «المفوضية»: اجتماعات لتوعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات البلدية

- «المفوضية» توضح كيفية التسجيل للتصويت في الانتخابات البلدية (فيديو)

- مردة لـ«بوابة الوسط»: ننتظر اعتماد ميزانية انتخابات المجالس البلدية

ومن المقرر إجراء انتخابات المجالس البلدية خلال العام الجاري في 98 بلدية، فيما يمكن للمواطنين في الوقت الحالي التسجيل من أجل التصويت برقم الهاتف.

ومن شروط التسجيل في سجل الناخبين: الإقامة داخل البلدية التي تجرى فيها الانتخابات، وأن يكون الرقم الوطني مربوطا برقم الهاتف.

جانب من لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، 20 يناير 2024 (مجلس النواب)