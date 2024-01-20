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الدبيبة: تعويض المتضررين من المياه الجوفية في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 08:47 مساء
الدبيبة: تعويض المتضررين من المياه الجوفية في زليتن
الدبيبة خلال تفقد مواقع متضررة من ارتفاع نسب المياه الجوفية في زليتن، 20 يناير 2024 (صفحة «حكومتنا» على موقع فيسبوك)
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دعا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إلى ضرورة معالجة جميع المطالب المقدمة من أهالي زليتن المتمثلة في حصر الأضرار وتعويضها ودفع بدل إيجار للعائلات المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وكلف الدبيبة لجنة من مجلس الوزراء لمتابعة الإجراءات المتعلقة باستكمال الدراسات الفنية من قبل استشاري دولي وتنفيذ نتائجه، وذلك خلال زيارته إلى بلدية زليتن مساء اليوم السبت.

كما تفقد المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في عدد من المحلات ببلدية زليتن، رفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس.

الدبيبة يتفقد أعمال سحب المياه 
وشملت الزيارة تفقد الأعمال الاستثنائية المنفذة من شركة المياه والصرف الصحي، وشركة الخدمات العامة طرابلس ومصراتة، والإدارة العامة للإصحاح البيئي المتمثلة في سحب المياه وتقليل منسوبها، إلى جانب تنظيف مجرى الوديان.

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وزار الدبيبة كذلك الأعمال المنجزة من شركات الخدمات العامة في تنظيف مجرى وادي كعام، وفتح العيون الصحية المغلقة منذ سنوات.

واجتمع رئيس حكومة «الوحدة الموقتة» بأهالي المحلات المتضررة للاستماع لمشاكلهم، فيما قال مدير جهاز الإسكان إن الجهاز شكل فريقا من الخبراء المحليين لتقييم الضرر المبدئي، والتوجيه بتكليف مكتب استشاري متخصص لتقديم دراسة فنية متكاملة للمعالجة الجذرية.

سحب المياه الجوفية في زليتن، 20 يناير 2024 (صفحة «حكومتنا» على موقع فيسبوك)
سحب المياه الجوفية في زليتن، 20 يناير 2024 (صفحة «حكومتنا» على موقع فيسبوك)
مواقع متضررة من ارتفاع نسب المياه الجوفية في زليتن، 20 يناير 2024 (صفحة «حكومتنا» على موقع فيسبوك)
مواقع متضررة من ارتفاع نسب المياه الجوفية في زليتن، 20 يناير 2024 (صفحة «حكومتنا» على موقع فيسبوك)
مواقع متضررة من ارتفاع نسب المياه الجوفية في زليتن، 20 يناير 2024 (صفحة «حكومتنا» على موقع فيسبوك)
مواقع متضررة من ارتفاع نسب المياه الجوفية في زليتن، 20 يناير 2024 (صفحة «حكومتنا» على موقع فيسبوك)
مواقع متضررة من ارتفاع نسب المياه الجوفية في زليتن، 20 يناير 2024 (صفحة «حكومتنا» على موقع فيسبوك)
مواقع متضررة من ارتفاع نسب المياه الجوفية في زليتن، 20 يناير 2024 (صفحة «حكومتنا» على موقع فيسبوك)
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