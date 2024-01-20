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بالصور.. دوريات الشرطة تؤمن توزيع الوقود بالنواحي الأربع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 08:18 مساء
بالصور.. دوريات الشرطة تؤمن توزيع الوقود بالنواحي الأربع
من تأمين عملية توزيع الوقود في نطاق مديرية أمن النواحي الأربع (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
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رافقت دوريات تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في عمليات توزيع الوقود (مادة الديزل) اليوم السبت داخل نطاق مديرية أمن النواحي الأربع.

وقالت الوزارة في بيان إن التوزيع بدأ صباح اليوم حسب الخطة الأمنية، مضيفة أن التزود بالوقود سار بشكل منظم على جميع أصحاب الشاحنات وسيارات النقل.

وأشار البيان إلى صدور تعليمات من وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي لمديريات الأمن بشأن تأمين محطات الوقود وضمان التوزيع العادل للوقود على أصحاب الشاحنات وسيارات النقل.

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- على هامش أزمة الوقود.. مخاوف من أزمة «الإتاوات» و«اعتصام سائقي الشاحنات»

الطرابلسي يعد بحل أزمة سائقي الشاحنات
والأسبوع الماضي، دخل سائقو الشاحنات في اعتصام بسبب فرض إتاوات عليهم للسماح لهم بالمرور، فيما أعلن وزير الداخلية المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عماد الطرابلسي، التوصل إلى حلول واضحة وصريحة لحل الأزمة. 

وأضاف أن شركة البريقة ستوفر الوقود للمحطات كافة، وبتأمين من الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تفعيل غرفة طوارئ، للتواصل والإبلاغ عن أي تجاوزات يتعرض لها سائقو الشاحنات، مؤكدا ان الضرائب والرسوم لا تُفرض إلا بالقانون، حسب بيان عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

من تأمين عملية توزيع الوقود في نطاق مديرية أمن النواحي الأربع (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
من تأمين عملية توزيع الوقود في نطاق مديرية أمن النواحي الأربع (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
من تأمين عملية توزيع الوقود في نطاق مديرية أمن النواحي الأربع (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
من تأمين عملية توزيع الوقود في نطاق مديرية أمن النواحي الأربع (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
من تأمين عملية توزيع الوقود في نطاق مديرية أمن النواحي الأربع (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
من تأمين عملية توزيع الوقود في نطاق مديرية أمن النواحي الأربع (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
من تأمين عملية توزيع الوقود في نطاق مديرية أمن النواحي الأربع (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
من تأمين عملية توزيع الوقود في نطاق مديرية أمن النواحي الأربع (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
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