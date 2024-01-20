الرقابة الإدارية: إيقاف القائم بأعمال السفارة الليبية في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم السبت، إيقاف القائم بأعمال السفارة الليبية في سورية عن العمل.

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيسها عبدالله قادربوه أصدر قرارًا رقـم 54 لسنـة 2024 بإيقاف القائم بأعمال السفارة الليبية في سورية احتياطيًا عن العمل لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة.

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ولم تقدم الهيئة مزيدًا من التفاصيل بشأن أسباب الإيقاف أو الإجراءات الأخرى المصاحبة للقرار. في حين قالت إن القرار جاء بناء على تقرير مديـر الإدارة العامـة للرقابة على قطاع الخارجية.

وفي الأول من يناير الجاري، قرر قادربوه إيقاف القائم بالأعمال بالسفارة الليبية، ومساعد مدير مكتب جمعية الدعوة الإسلامية في النيجر.

وخلال الفترة الماضية، دأبت النيابة العامة على نشر قرارات تتعلق بالتحقيق وحبس مسؤولين لدى البعثات الليبية في الخارج بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.