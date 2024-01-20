حملة تفتيش على محال بيع اللحوم في حي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط

رصد مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية خمس مخالفات، وذلك خلال جولة على محال بيع اللحوم ببلدية حي الأندلس رفقة الحرس البلدي.

وشملت المخالفات سوء النظافة العامة، والعمل من دون مصائد فعالة للذباب، ووجود لحوم مجهولة الهوية عليها علامات فساد، وعدم توافر برنامج دوري لمكافحة الآفات وتحقيق الأمن والسلامة، وكذلك وجود عمال من دون شهادات صحية، وفق بيان صادر عن المركز.

- إعدام 93 صندوق دواجن مجهولة المصدر في الرياينة

- إنذارات بالقفل خلال حملة تفتيش على سوق الكريمية

وقال المركز إنه اتخذ الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة ضد هذه المخالفات دون أن يوضح طبيعة هذه الإجراءات.

من حملة التفتيش على محال اللحوم في حي الأندلس، 20 يناير 2024. (مركز الرقابة على الأغذية)