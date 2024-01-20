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حملة تفتيش على محال بيع اللحوم في حي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 01:47 مساء
حملة تفتيش على محال بيع اللحوم في حي الأندلس
من حملة التفتيش على محال اللحوم في حي الأندلس، 20 يناير 2024. (مركز الرقابة على الأغذية)
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رصد مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية خمس مخالفات، وذلك خلال جولة على محال بيع اللحوم ببلدية حي الأندلس رفقة الحرس البلدي.

وشملت المخالفات سوء النظافة العامة، والعمل من دون مصائد فعالة للذباب، ووجود لحوم مجهولة الهوية عليها علامات فساد، وعدم توافر برنامج دوري لمكافحة الآفات وتحقيق الأمن والسلامة، وكذلك وجود عمال من دون شهادات صحية، وفق بيان صادر عن المركز.

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وقال المركز إنه اتخذ الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة ضد هذه المخالفات دون أن يوضح طبيعة هذه الإجراءات.

من حملة التفتيش على محال اللحوم في حي الأندلس، 20 يناير 2024. (مركز الرقابة على الأغذية)
من حملة التفتيش على محال اللحوم في حي الأندلس، 20 يناير 2024. (مركز الرقابة على الأغذية)
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