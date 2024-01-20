«الأرصاد»: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج وقليل الاضطراب على ساحلي طرابلس وشحات، بينما تكون الرؤية جيدة على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، ومتوسطة على ساحل بنغازي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر مساء غد.

- رياح جنوبية غربية إلى غربية، بينما تكون متغيرة الاتجاه مساء اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر، ويصل ظهر غد إلى 1.50 متر على ساحل طرابلس.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل طرابلس.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.