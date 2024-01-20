صيانة حقل آبار مياه يغذي تاكنس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الموارد المائية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب انتهاء أعمال صيانة حقل آبار مياه «الشومر»، والبدء في حفر آبار جديدة من أجل تأمين المياه لمنطقة تاكنس بالجبل الأخضر.

وانتهت إدارة المشروعات من المرحلة الأولى من أعمال صيانة حقل آبار «الشومر»، التي تضمنت تنظيف الآبار وتجهيزها بالكامل، بالإضافة إلى تركيب مضخات جديدة وتجديد الأنابيب، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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إلى ذلك، كشفت الوزارة بدء عملية حفر ثلاث آبار جديدة، لتعزيز استدامة وتوفير المياه لمنطقة تاكنس.

من أعمال صيانة حقل آبار مياه يغذي تاكنس، 19 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

من أعمال صيانة حقل آبار مياه يغذي تاكنس، 19 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

من أعمال صيانة حقل آبار مياه يغذي تاكنس، 19 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)