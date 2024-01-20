شحنة قطع غيار ألمانية تصل محطة الرويس

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت موقع محطة الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية بالجبل الغربي شحنة معدات كهربائية عبر ميناء طرابلس البحري ومطار معيتيقة الدولي.

واشتملت الشحنة على عمود توربين وقطع غيار؛ تمهيدا للبدء في إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدتين الرابعة والخامسة كجزء من عقد الصيانات طويل الأجل مع شركة «سيمنس» الألمانية، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

- شحنة مواد وقطع غيار جديدة للوحدة الرابعة لمحطة كهرباء الرويس

- تنفذها «سيمنس».. صيانة جسيمة للوحدة الأولى بمحطة الرويس

ويأتي ذلك ضمن خطط شركة الكهرباء لبرمجة أعمال الصيانة لكامل محطات التوليد، بهدف رفع كفاءة وحدات التوليد وزيادة استقرارية الشبكة.

من وصول شحنة قطع غيار ألمانية إلى محطة الرويس، 20 يناير 2024. (شركة الكهرباء)

من وصول شحنة قطع غيار ألمانية إلى محطة الرويس، 20 يناير 2024. (شركة الكهرباء)