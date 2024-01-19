إقفال شركة ومصادرة مواد غذائية وإتلاف أخرى في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الجمعة، إقفال شركة أغذية ومصادرة كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وإتلاف أخرى غير مطابقة للمواصفات، خلال جولة تفتيشية نفذها أعضاء مكتبه في مدينة سبها.

ونفذ مفتشي مركز الرقابة على الأغدية والأدوية مكتب سبها رفقة جهاز الحرس البلدى والكتبية «11 مشاة» حملة تفتيشية استهدفت محال بيع المواد الغدائية وشركات الأغدية بمحلة سكرة.

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وقال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الحملة التفتيشية تهدف إلى حماية المستهلكين والتأكد من مدى مطابقة المواد الغذائية بالمحال التجارية لكافة الاشتراطات الصحية والفنية الواجب توفرها.

المخالفات المسجلة بمحال بيع المواد الغذائية

وأوضح المركز أن مفتشيه سجلو خلال حملتهم التفتيشية التي استهدفت «شركة التكامل» للأغذية العديد من المخالفات من بينها: «وجود خلط للمواد الغدائية ومواد التنطيف، ومواد غدائية منتهية الصلاحية، وسوء النظام والترتيب، ووجود مواد غدائية دون بدنات وعدم وجود تهوية جيدة داخل المخزن».

وأكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية «اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة من قبل جهاز الحرس البلدى المتمتلة في الإقفال»، مشيرا إلى أن الحملة التفتيشية جرى خلالها أيضا مصادرة كمية من المواد غدائية منتهية الصلاحية وأخرى تحوي ألوان محظورة جرى اتلافها بحضور شركة خدمات النظافة العامة سبها.

الجولة التفتيشية على محال بيع المواد الغذائية في سبها. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)