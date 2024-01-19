تسع 480 طالبًا.. تسليم وافتتاح مدرسة تعليم أساسي في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

تسلمت مراقبة التربية والتعليم في تاجوراء، اليوم الجمعة، مدرسة «الفاروق» للتعليم الأساسي في منطقة المظل بعد الانتهاء من تنفيذها.

وتبلغ السعة الاستيعابية للمدرسة 480 طالبًا يدرسون على فترتين صباحية ومسائية، وفق ما نشرت منصة «حكومتنا» الرسمية التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

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وتتكون المدرسة من ثمانية فصول دراسية ومكاتب إدارية إضافة إلى حجرة إسعافات أولية وساحة تجمع طلاب وملعب كرة قدم.

افتتاح مدرسة تعليم أساسي في تاجوراء، 19 يناير 2024. (حكومتنا)

افتتاح مدرسة تعليم أساسي في تاجوراء، 19 يناير 2024. (حكومتنا)