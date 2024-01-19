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تشمل التدريب والتأهيل: محادثات ليبية فرنسية للتعاون في مجال العمل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 يناير 2024, 05:38 مساء
تشمل التدريب والتأهيل: محادثات ليبية فرنسية للتعاون في مجال العمل
علي العابد (يمين) والسفير الفرنسي، 18 يناير 2024. (وزارة العمل)
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بحث وزير العمل والتأهيل بـ«الحكومة الوطنية الموقتة» علي العابد الرضا مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج سبل تطوير المشاريع المشتركة خاصة في مجال العمل.

واستعرض العابد خلال اللقاء ما حققته وزارة العمل على مستوى تنمية الموارد البشرية من حيث التدريب والتأهيل وخطة وتنظيم سوق العمل، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وأشار البيان إلى إشادة السفير الفرنسي بتنظيم الحكومة مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء «س. ص»، فضلا عن دعمه توصيات ومخرجات المؤتمر.

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